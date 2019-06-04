Финансы
Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торговой сессииNews.ru 03:35
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и снижается к евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 15,5 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,185 рубля, а европейская валюта подорожала на 1,25 копейки и стоила 73,48 рубля.
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