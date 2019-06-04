Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:01
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Рубль вечером ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 12:31
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Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий
На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро
Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
Обновлено в 04:14
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Петербурге в лагере при школе избили и душили 10-летнего мальчика
Как оказалось, пострадавший мальчик посещал дневной лагерь при школе №547, который расположен на улице Адмирала Коновалова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:52
Кино
Квентин Тарантино сведет в одном кроссовере Джанго и Зорро
Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино снимет продолжение вестерна "Джанго освобожденный", в котором появится популярный герой этого же исторического периода - Зорро.
Обновлено в 04:28
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Экономика
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС
Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Обновлено в 05:10
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Наука
Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Кино
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Фейковые сообщения о взрыве в Дзержинске направят в Генпрокуратуру
Член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич направил в Генеральную прокуратуру пакет сообщений, содержащих недостоверную информацию о серии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.
Обновлено в 04:11
Транспорт
Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II
Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:21