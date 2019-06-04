Финансы
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 04:33
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта выросла в цене на 14 копеек.
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Рубль вечером ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти
Интерфаксвчера в 12:31
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Здоровье
Минздрав ответил на претензии аудиторов по зарплатам медиков
Министерство приводит данные Росстата, согласно которым в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах, а по зарплате младшего медперсонала — в 81 регионе.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Транспорт
ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Здоровье
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
В конкурсе на должность пресс-секретаря Украины победила журналистка Юлия Мендель, сообщили украинские СМИ.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Кино
Квентин Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро
Обновлено в 06:11
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через 4 дня брака
Суд расторг брак американского актера Николаса Кейджа и визажиста Эрики Койке после 4 дней брака.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03