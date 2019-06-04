Финансы

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 04:33

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Американская валюта выросла в цене на 14 копеек.
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Рубль на старте торгов потеснил доллар, но уступил евро

Росбалт03:47

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торговой сессии

News.ru03:35

Рубль упал к евро

Газета.Ru03:10

Рубль упал к евро, но вырос к доллару

Московский Комсомолец03:17

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,32 рубля

ТАСС03:07

Рубль вечером ускорил ослабление к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 12:31
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Здоровье

Минздрав ответил на претензии аудиторов по зарплатам медиков

Министерство приводит данные Росстата, согласно которым в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах, а по зарплате младшего медперсонала — в 81 регионе.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Теннис

Россиянин Карен Хачанов впервые попал в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 02:34
Политика

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Здоровье

В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы

Новая лазерная технология пересадки роговицы (кератопластики), проводимая с помощью аппарата Femto LDV Z8, позволит увеличить количество доступных донорских органов вдвое.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Обновлено в 02:33
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Дмитрий Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Культура

Сергей Лукьяненко опубликовал пролог и первую главу «Вечного дозора»

Обновлено в 04:49
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

В конкурсе на должность пресс-секретаря Украины победила журналистка Юлия Мендель, сообщили украинские СМИ.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Кино

Квентин Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро

Обновлено в 06:11
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Николас Кейдж развелся через 4 дня брака

Суд расторг брак американского актера Николаса Кейджа и визажиста Эрики Койке после 4 дней брака.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
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