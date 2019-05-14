Финансы

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:32

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 10,5 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,545 рубля, а европейская валюта снизилась на 14,5 копейки и стоила 72,3025 рубля.
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Рубль падает к доллару и евро

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Рубль немного снизился при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:25

Доллар растет в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции

ПРАЙМ03:14

Рубль на старте торгов уступил доллару и евро

Росбалт03:51
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Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
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Экономика

Вопрос о раскрытии эскроу-счетов отложен как минимум на год - Минстрой РФ

Ранее Якушев сообщал, что Минстрой может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года, когда жилищное строительство перейдёт на проектное финансирование.
Обновлено в 06:51
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Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Пожар в здании РУДН ликвидировали

Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич была на грани развода с мужем

Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать военные авиабазы

По информации источника в правительстве страны, сотрудникам разведки стало известно о том, что террористические группировки готовятся атаковать две военно-воздушные базы в северном штате Джамму и Кашмир, передает агентство ANI.
Обновлено в 05:44
Политика

В Украине за многомиллионные хищения арестовали экс-главу Нацгвардии

В Украине избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца для бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Общество

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая

В связи с проведением мероприятий на Красной площади 19 мая будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены.
Обновлено в 05:33
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице в Карелии

По данным РЕН ТВ, загорелась кровля. В связи с этим из больницы эвакуировали 30 человек.
Обновлено в 06:18
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Обновлено в 06:31
Происшествия

Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва

Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
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