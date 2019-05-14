Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:32

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 10,5 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,545 рубля, а европейская валюта снизилась на 14,5 копейки и стоила 72,3025 рубля.

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

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