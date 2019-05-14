Финансы
Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:32
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 10,5 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,545 рубля, а европейская валюта снизилась на 14,5 копейки и стоила 72,3025 рубля.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Экономика
Вопрос о раскрытии эскроу-счетов отложен как минимум на год - Минстрой РФ
Ранее Якушев сообщал, что Минстрой может вернуться к рассмотрению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов после 1 июля 2019 года, когда жилищное строительство перейдёт на проектное финансирование.
Обновлено в 06:51
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Пожар в здании РУДН ликвидировали
Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич была на грани развода с мужем
Недавно Хилькевич впервые призналась, что вскоре после появления в семье второго ребенка их с мужем отношения начали портиться.
Обновлено в 03:30
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать военные авиабазы
По информации источника в правительстве страны, сотрудникам разведки стало известно о том, что террористические группировки готовятся атаковать две военно-воздушные базы в северном штате Джамму и Кашмир, передает агентство ANI.
Обновлено в 05:44
Политика
В Украине за многомиллионные хищения арестовали экс-главу Нацгвардии
В Украине избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца для бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:02
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Общество
Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая
В связи с проведением мероприятий на Красной площади 19 мая будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены.
Обновлено в 05:33
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице в Карелии
По данным РЕН ТВ, загорелась кровля. В связи с этим из больницы эвакуировали 30 человек.
Обновлено в 06:18
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56