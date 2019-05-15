Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,67 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,23 рубля.
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Рубль на старте торгов уступил доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:40

Рубль немного снизился при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:25

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции

ПРАЙМ03:14

Курс рубля в разносторонней динамике в начале торгов

Банки.ру03:33

Доллар растет в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:37

Прогноз курса доллара: как долго продлится падение

Свободная Прессавчера в 14:22
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Политика

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Футбол

Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»

21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика

Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Intel возвращает из Китая во Вьетнам производство ряда наборов логики

Некоторое время назад Intel приняла решение сосредоточить финальные стадии производства ряда чипсетов в Китае, и конвейер вьетнамского предприятия покинули следующие продукты: Intel Q87, Intel H81, Intel C226, Intel QM87 и Intel HM86.
Обновлено в 02:00
Общество

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Япония запретила полеты дронов над военными базами США

Верхняя палата парламента Японии запретила полеты дронов над американскими военными объектами без получения особого разрешения, сообщает Киодо.
Обновлено в 00:57
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Политика

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено вчера в 14:33
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Культура

Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»

Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

В «Росэлектронике» сообщили о планах по модернизации боевых машин

Обновлено в 00:39
Происшествия

В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей

За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Общество

В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина

Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
Обновлено в 01:12
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней стресс и работу

Обновлено вчера в 12:27
Общество

На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД

Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
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