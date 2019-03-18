Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:24
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 3 копейки – до 64,39 рубля, курс евро поднялся на 9 копеек, составив 73,07 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 67,66 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Луганске сработало взрывное устройство
Обновлено в 02:20
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов
Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Минобороны показало испытания ракетоносца «Борей» в День подводника
Российское министерство обороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей» в День моряка-подводника, 19 марта.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В «Шереметьево» опровергли сообщение о нештатной посадке самолета
Пресс-служба сообщила, что 18 марта в 22:26 мск воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот" (рейс SU 027 "Санкт-Петербург – Москва") при заходе на посадку в аэропорту "Шереметьево" ушло на второй круг по решению командира.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Из галереи в Москве украли пять картин
«18 марта в отдел полиции по району Хамовники в Москве поступило сообщение от женщины, что из галереи по адресу ул. Пречистенка, 30/2 украли фотоаппарат и пять картин, написанных в 1920-х и 1970-х годах советскими художниками — Борисом Смирновым-Русецким и Михаилом Соколовым»,— уточнили в полиции.
Обновлено в 03:17
Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржу
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Экономика
В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов
Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.
Обновлено в 03:10
Политика
Угрожают убийствами: RT усилил охрану редакции в Париже после анонимок
В издание поступают звонки и письма, в которых обещают расправиться с руководством и журналистами Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян напомнила мировому сообществу про гнетущую атмосферу ненависти, говоря об угрозах, поступающих в отношении французской редакции RT.
Обновлено в 03:29
Политика
Делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет
Зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.
Обновлено в 03:36
Политика
Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма
Журналистку украинского издания «СТРАНА.ua» Олесю Медведеву, посещавшую Крым, внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 02:46
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Общество
В ситуацию с семьей Перчиковых вмешался губернатор
Глава региона утверждает, что комиссия будет работать, пока не разрешится конфликт Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказал свою точку зрения вокруг 12-летней девочки из Себежского района, которая якобы подвергается травле, по версии ряда СМИ, со стороны односельчан.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Названы самые распространенные детские заболевания в России
Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:46
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Финансы
Сколько еще продлится укрепление рубля
Текущий интерес инвесторов к активам развивающихся стран связан с ослаблением доллара из-за слабой макроэкономической статистики из США, которая может вынудить ФРС заговорить о возможности понижения ставок, добавляет директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Хоккей
«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ
Президентский кубок, вручаемый с 1986 года победителю регулярного сезона, «Лайтнинг» завоевали впервые в истории.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Спорт
«Стала человеком»: названы плюсы ухода Медведевой от Тутберидзе
Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2012 года Алена Леонова прокомментировала изменения в российской фигуристке Евгении Медведевой после ухода от прославленного тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено в 03:29
Авто
«Авто.ру» решил закрыть центры оценки и продажи автомобилей
Первый центр офлайн-оценки подержанных автомобилей «Авто.ру» открыл в 2016 году.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 00:57
Политика
Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Украинского разработчика онлайн-казино Murka купят инвесторы из США
Фото: iStock Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP собирается купить Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. — активы украинского разработчика онлайн-казино.
Обновлено в 03:00