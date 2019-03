Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 03:24

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.

Фото: iStock Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP собирается купить Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. — активы украинского разработчика онлайн-казино.