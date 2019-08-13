Финансы
Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Политика
Лидер британских лейбористов пригрозил правительству вотумом недоверия
Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.
Обновлено в 18:01
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено в 20:32
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Приказ № 345 получил широкую огласку, поскольку обновленный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников (список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах) сократился более чем на треть — с почти 1,4 тыс. наименований до 863.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17
Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Театры
В Петербурге скончался худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев
Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев.
Обновлено в 08:57
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%
Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено в 13:20
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Интернет
Поисковик Google начал терять клики
Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено в 16:52
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Политика
Китай запросил заседание Совбеза ООН по Кашмиру
Власти Китая настаивают на проведении закрытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации, сложившейся вокруг Джамму и Кашмира.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 5о человек в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает 14 августа, RNZ.
Обновлено в 13:00
Технологии
Мошенники изобрели новый способ снятия средств со счетов владельцев
Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В аэропорту Гонконга ввели специальный режим из-за протестов
В здания терминалов международного аэропорта Гонконга не будут пускать без авиабилета на рейс, вылетающий в ближайшие 24 часа и действительного документа, удостоверяющего личность, сообщило Генконсульство РФ в Гонконге.
Обновлено в 11:54
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» победил в 44 розыгрыше Суперкубка УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.
Обновлено в 17:50