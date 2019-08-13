Финансы

Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24

Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Рубль сильно падает к доллару и евро на вечерних торгах из-за распродаж на большинстве мировых рынков

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Газета.Ru03:24

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:26
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
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Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
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В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек

Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
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По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
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Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
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Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев.
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Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

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Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

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На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
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Мошенники звонят, представляясь сотрудником банка, и сообщают, что банк якобы зафиксировал транзакцию по списанию денег в другом регионе.
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