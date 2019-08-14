Финансы
Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского пингвина
Другого гигантского древнего пингвина — чуть меньше предшественников — обнаружили на территории Новой Зеландии палеонтологи из Зенкенбергского музея и исследовательского центра во Франкфурте под руководством Джеральда Мейра (Gerald Mayr).
Обновлено в 11:47
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Экономика
«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее
В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Кино
Вышел дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Состоялась официальная презентация смартфона HTC Wildfire X
На индийском сайте появилась информация о начале продаж смартфона HTC Wildfire X. Тайваньский производитель официально представил очередную модель из семейства, рассказав о ней в Сети.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Гипертония у женщин чаще ведет к инсульту по сравнению с мужчинами
Ученые установили: при повышении кровяного давления риск пострадать от инсульта для женщин растет в 2 раза быстрее по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Политика
Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest
В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины
Ангела Меркель же напомнила о том, что о размещении военных США и Германия договорились еще во время президентства Барака Обамы.
Обновлено в 11:04
Политика
Депутаты попросят новостные агрегаторы не нагнетать «фейковые» страсти
В сентябре депутаты Госдумы планируют провести встречу с новостными агрегаторами и выяснить, зачем они нагнетают ситуацию по социально-экономическим вопросам.
Обновлено в 13:49
Космос
Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года
Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Родственники Токарева сделали первое заявление после его смерти
Немного оправившись от горя, семья Вилли Токарева сделала первое официальное заявление после его кончины.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В ДТП в Москве пострадали четыре человека
Обновлено в 17:52
Кино
Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году
Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43