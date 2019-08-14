Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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