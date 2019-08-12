Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 12 августа в 03:14

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 58,36 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».
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Курс доллара вырос до 65,04 рубля

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В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
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Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

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Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

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Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
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ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
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Армия и оружие

Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР

В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
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1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II

Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
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«Квартал 95» спародировал Зеленского

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Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Обновлено в 00:57
Общество

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Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

На Московском шоссе ВАЗ протаранил дерево. Двое погибших

У дома №7 по Московскому шоссе автомобиль ВАЗ (судя по фотографиям спасателей, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) на большой скорости врезался в дерево.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Мальчик погиб в результате пожара в казанской квартире

Из горящей квартиры вывели четверых – мальчика 2008 года рождения, женщину 1932 года рождения, а также мужчину 1977 года рождения и женщину 1978 года рождения.
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

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Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок

Самая дешевая модель южнокорейского производителя Hyundai после появления в Индии вышла на глобальный рынок.
Обновлено вчера в 12:00
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Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков

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Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно отправились в отпуск

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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
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