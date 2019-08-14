Финансы
Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 5о человек в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает 14 августа, RNZ.
Обновлено в 13:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Авто
В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Россияне рассказали об отношении к православию
Согласно опросу, к неверующим себя причислили 37 процентов опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 14:29
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати
В следующем круге россиянин сыграет либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия), либо со Стефаносом Циципасом (Греция).
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского
Обновлено в 04:22
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал смешное фото с сыном от Ксении Собчак
Максим Виторган поделился забавным фото сына К слову, неделю назад умилительным видео с Платоном делилась Ксения Собчак.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Футбол
Торпедо (Москва) — Авангард (Курск) 3:1
Обновлено в 14:23
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Политика
Литва потребовала сохранить Украине транзит газа
Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Кино
Кейт Бланшетт сделала заявление о завершении своей актерской карьеры
Оскароносная австралийская актриса Кейт Бланшетт рассказала о своих планах завершить карьеру.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга
Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Политика
Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 13:54
Экономика
«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь
Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой.
Обновлено в 10:43
Экономика
Законопроект о допуске ломбардов на финансовый рынок поступил в ГД
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект № 775367-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)».
Обновлено в 04:39