Финансы
Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Происшествия
В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре
Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Теннис
Шарапова уступила Барти и вылетела с турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Цинциннати, уступив австралийке Эшли Барти.
Обновлено в 15:36
Футбол
Пабло Сарабия: «Не думал, что Мбаппе настолько хорош»
Новичок «ПСЖ» Пабло Сарабия признался, что нападающий Кильян Мбаппе впечатлил его.
Обновлено в 17:54
Политика
Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями
Обновлено в 22:05
Экономика
Сбербанк в I полугодии увеличил выплаты правлению на 5,4%
Сбербанк в первом полугодии 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 888,4 миллиона рублей против 842,5 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу
Днем 13 августа истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету над Балтикой, чтобы идентифицировать его, в альянсе не знали, что на борту находится министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Обновлено вчера в 13:53
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17
Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Общество
Ученые в Приморье сфотографировали нового для России водяного оленя
Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет [в него] 327-м видом и восьмым видом в семействе Cervidae.
Обновлено в 20:20
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Культура
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Авто
В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей
Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.
Обновлено в 13:26
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Боярский назвал Бузову «пустым местом»
Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.
Обновлено в 19:59
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Театры
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено в 21:41
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32