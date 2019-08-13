Финансы

Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24

Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль умеренно снижается к доллару и евро после укрепления во вторник

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Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
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Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

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Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
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Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17

Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
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Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдет [в него] 327-м видом и восьмым видом в семействе Cervidae.
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Особое мнение: Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
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Обновлено в 10:43
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Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

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Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
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Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой.
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Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
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Боярский назвал Бузову «пустым местом»

Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.
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В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
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Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
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