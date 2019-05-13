Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

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Общество Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.

Политика В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Происшествия Fox: два гидросамолета потерпели крушение на Аляске По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

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Футбол Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.

Культура «Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира «Говорит Москва» изменила сетку вещания, исключив из нее передачу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайде радиостанции.

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