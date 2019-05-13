Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
СМИ сообщают о стрельбе на акциях протеста в Судане
Обновлено в 17:15
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Fox: два гидросамолета потерпели крушение на Аляске
По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)
По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
Обновлено в 18:09
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика
«Роснефть» отказалась от глобального проекта в Приморье
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) в ТОР «Нефтехимический» стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 16:34
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено в 17:11
Культура
«Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира
«Говорит Москва» изменила сетку вещания, исключив из нее передачу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайде радиостанции.
Обновлено в 17:27
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51