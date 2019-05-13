Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль подешевел из-за обострения торгового спора между Китаем и США

Ведомости16:43

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль дешевеет на фоне обострения торгового спора США и Китая

Коммерсантъ05:41

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Интерфакс03:20

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Эксперты: курс доллара может вырасти до 70 рублей

Газета.Ru15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале

Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

СМИ сообщают о стрельбе на акциях протеста в Судане

Обновлено в 17:15
Общество

Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Происшествия

Fox: два гидросамолета потерпели крушение на Аляске

По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска.
Обновлено в 20:18
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Общество

Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»

Обновлено в 20:11
Происшествия

Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов

Обновлено в 19:41
Общество

Dagens Nyheter (Швеция): купите себе паспорт ЕС за два миллиона евро (Dagens Nyheter)

По словам киприотских властей, нормы ужесточатся. Но сам принцип останется тем же: паспорт ЕС можно купить.
Обновлено в 18:09
Кино

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Экономика

«Роснефть» отказалась от глобального проекта в Приморье

Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) в ТОР «Нефтехимический» стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

Обновлено в 14:38
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»

Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено в 17:11
Культура

«Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира

«Говорит Москва» изменила сетку вещания, исключив из нее передачу Сергея Доренко «Подъем». Об этом сообщается на сайде радиостанции.
Обновлено в 17:27
Общество

Скульптуры у Ростральных колонн в Петербурге отреставрируют к сентябрю

Обновлено в 12:00
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ

В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Политика

Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА

Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное