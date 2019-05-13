Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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