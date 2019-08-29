Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро
В начале торгов рубль показал снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.
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Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 29 августа в 05:26
Культура
В США умерла актриса Валери Харпер
Говорит Москва 00:16
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости вчера в 09:35
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей
News.ru вчера в 14:43
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
Tvoe-avto.com вчера в 05:03
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
ТАСС вчера в 11:21
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Теннис
Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун
Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:17
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ вчера в 14:14
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости вчера в 10:07
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 05:09
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru вчера в 02:46
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Здоровье
В России в десять раз снизилась заболеваемость сифилисом
Показатель заболеваемости, по сравнению с 2000 годом, снизился почти в десять раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тысяч человек.
Москва 24 вчера в 02:51
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Культура
Владимир Казаченко станет новым директором «Сатирикона»
Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко на должность директора театра «Сатирикон».
Театрал вчера в 17:28
Политика
13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Наука
Зубы древних мышей рассказали об их расселении по континентам
ГЛАС.RU 29 августа в 14:44