В начале торгов рубль показал снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.

Политика США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Технологии Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Шоу-бизнес Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с Фадеевым Сама же артистка утверждает, что после этого ей стало дышаться намного легче, а в своем разрыве с лейблом MALFA винит Ольгу Серябкину.О своих непростых отношениях с теперь уже бывшим продюсером Наргиз рассказала в интервью с блогером Ириной Шихман.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Энергетика Минск разработал альтернативы импорту российской нефти Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.

Футбол «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».

Политика Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.

Политика Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.

Здоровье Центр диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном Как сообщает пресс-служба Минздрава Чечни, аналогичный центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки планируется открыть в Грозном.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами.

Происшествия Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.

Гаджеты Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2 Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Авто В России подорожает кроссовер Geely Emgrand X7 Компания Geely повысит цену топовой комплектации кроссовера Geely Emgrand X7 с 1 сентября на 35 тысяч рублей.