Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро

В начале торгов рубль показал снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.
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