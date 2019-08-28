В начале торгов рубль показал снижение к доллару и евро. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.

Рубль снижается к доллару и евро

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