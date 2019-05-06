Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
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Происшествия
В Сургуте вандал жёг в Вечном огне ели
Обновлено в 06:56
Происшествия
Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 03:45
Спорт
Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо
«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Автомобиль с туристами упал в реку на Украине
Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Политика
В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100
В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
Обновлено в 06:39
Общество
Губернатор Севастополя попал в больницу
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Футбол
Гвардиола назвал самую сложную лигу в мире
Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что возможная виктория в чемпионате Англии станет для него очень приятной ввиду серьёзной битвы с "красными" за вожделенный трофей, а также назвал АПЛ самой сложной лигой в мире.
Обновлено в 04:44
Политика
Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников
В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника
Обновлено в 03:13
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Чистая прибыль Setl Group в 2018 году снизилась на 30%
Согласно рекомендация аудиторов, в 2018 году Setl Group изменил принцип признания выручки по блоку поставки строительных материалов: теперь группа не включает в общую выручку поставку строительных материалов на свои объекты, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45