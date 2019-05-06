Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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