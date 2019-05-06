Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
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Рубль упал к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:24

Центробанк повысил курсы доллара и евро

News.ru05:51

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Рубль подешевел после майских праздников

Ведомости05:07

Рубль упал к доллару и евро

Газета.Ru03:11

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль пошел вниз

Lenta.ru05:40
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 05:24
Происшествия

В Сургуте вандал жёг в Вечном огне ели

Обновлено в 06:56
Происшествия

Экипаж SSJ100 рассказал об обстоятельствах катастрофы

Обновлено в 06:01
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

В рамках рабочей поездки в Омск первый замминистра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ посетил 242-й учебный центр ВДВ, где проинспектировал ход строительства новых казарм для военнослужащих и встретился с губернатором Омской области Александром БУРКОВЫМ.
Обновлено в 04:08
Политика

В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

Обновлено в 06:39
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Эксперт рассказал, почему ВСУ бросают своих при бегстве в Донбассе

Обновлено в 03:57
Общество

Губернатор Севастополя попал в больницу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Футбол

Гвардиола назвал самую сложную лигу в мире

Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что возможная виктория в чемпионате Англии станет для него очень приятной ввиду серьёзной битвы с "красными" за вожделенный трофей, а также назвал АПЛ самой сложной лигой в мире.
Обновлено в 04:44
Политика

Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

В феврале сообщалось, что Совет крымских татар попросил главу региона Сергея Аксенова изъять учебник по истории полуострова для десятых классов.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника

Обновлено в 03:13
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

Обновлено в 07:14
Экономика

Чистая прибыль Setl Group в 2018 году снизилась на 30%

Согласно рекомендация аудиторов, в 2018 году Setl Group изменил принцип признания выручки по блоку поставки строительных материалов: теперь группа не включает в общую выручку поставку строительных материалов на свои объекты, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешений на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
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