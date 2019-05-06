Финансы

Рубль значительно снизился к доллару и евроКоммерсантъ 03:39

В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
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Курсы валют ЦБ РФ на 6 мая: 65,3350 руб/доллар США и 73,1099 руб/евро

SIA.ru07:00

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс12:54

Указание Банка России от 14 марта 2019 г. N 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»

Гарант09:27

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новости05:47

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,05-0,22%

ТАСС13:03
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Армия и оружие

В России отмечают День связистов ВМФ

День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России отмечается в нашей стране с 1997 года.
Обновлено в 17:17
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено в 12:08
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

Специалисты российской компании Incarnet разработали систему обеспечения автомобиля бесперебойным Интернетом в дороге.
Обновлено в 22:22
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено в 21:55
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник.
Обновлено в 16:20
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество

Бурятия и Забайкальский край обменялись заместителями прокуроров

Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятия с 7 мая назначена Светлана Козлова.
Обновлено в 20:18
Футбол

Агент рассказал о возможном уходе Чалова из ЦСКА

Шандор Варга, агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, рассказал о будущем своего клиента, передает Sport24.
Обновлено в 13:00
Политика

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено в 22:46
Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Политика

Катар направит палестинцам из сектора Газа $480 млн

Средства предназначены для приобретения необходимых для жизни вещей Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередного обострения конфликта между Палестиной и Израилем, соотвествующее распоряжение сделал эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:49
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Финансы

Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок

Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Общество

Кто потеряет в зарплате из-за майского отпуска

Многие работники взяли отпуск на эти дни и присоединили его к праздникам. Однако из-за этого они потеряют в деньгах.
Обновлено в 10:27
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Политика

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников

Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено в 12:26
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести Блогер раскритиковала желание Микеллы Абрамовой продолжить карьеру.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Футбол

Джоан Плаза рассказал, что гордится своей командой

Что касается самой игры, то Джоан Плаза отметил, что «Локомотив-Кубань» талантливая команда.
Обновлено в 17:59
Политика

Украинский депутат отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 10:13
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