Рубль значительно снизился к доллару и евроКоммерсантъ 03:39

В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.

Рубль значительно снизился к доллару и евро

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