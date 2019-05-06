Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:24

Центробанк повысил курс доллара и евро

News.ru05:51

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль пошел вниз

Lenta.ru05:40

Доллар и евро укрепляются в начале валютной сессии

Банки.ру03:32

Рубль упал к доллару и евро

Газета.Ru03:11
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Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В трагедии с самолетом SSJ-100 погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:31
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

Обновлено в 05:57
Происшествия

СКР возбудил дело из-за авиакатастрофы в «Шереметьево»

По состоянию на 21.30 мск 5 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил гибель 41 человека.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие

Масштабное наступление сил САА в Хаме заставило боевиков отступать

Обновлено в 04:56
Футбол

Илкай Гюндоган: «„Ливерпуль“ в ближайшие несколько лет завоюет трофей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мыслями о противостоянии с «Ливерпулем» в АПЛ.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Происшествия

Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево

Обновлено в 04:10
Экономика

США увеличивают пошлины на товары из Китая

В скором времени Штаты введут пошлины и на другие товары стоимостью 325 миллиардов долларов.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Названа причина возгорания SSJ-100

Обновлено в 04:42
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

Обновлено вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Общество

ВТБ начинает выпуск Единой карты петербуржца

ВТБ в Петербурге 6 мая приступил к приему заявлений на выпуск Единой карты петербуржца, которая создана на базе флагманского продукта банка «Мультикарта» с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

Обновлено в 03:01
Общество

Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм

Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

«Бессмертный полк» прошел по Токио

В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 02:08
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor

Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
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