Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро

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Происшествия СКР возбудил дело из-за авиакатастрофы в «Шереметьево» По состоянию на 21.30 мск 5 мая Следственный комитет России (СКР) подтвердил гибель 41 человека.

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Происшествия Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета: Пожар начался после второго удара о землю Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут после полета вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку.

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Общество «Бессмертный полк» прошел по Токио В третий раз в Токио прошла акция "Бессмертный полк".

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.