Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъ03:39

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:24

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль упал к доллару и евро

Газета.Ru03:11

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:21

Доллар и евро укрепляются в начале валютной сессии

Банки.ру03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

СК назвал версии крушения самолета в Шереметьево

Обновлено в 04:22
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Происшествия

РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:28
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В Москве на полосе горит самолет

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Обновлено в 04:13
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Культура

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Депутат Рады призвал помолиться за погибших в «Шереметьево»

Обновлено в 03:09
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал соперника, который интересен Хабибу

Обновлено в 03:22
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Авто

Знаки? Погода? Поток? Что определяет вашу скорость на самом деле

Знаки ограничения скорости определяют безопасную скорость для отдельных конкретных участков дорог.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Президент бренда Лю Вейбинг (Lu Weibing) в ряде сообщений в сети Weibo рассказал об оснащении аппарата.
Обновлено в 03:55
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Депутат-главврач объявлен в розыск за неявку в суд в Магнитогорске

Суд в Магнитогорске (Челябинская область) объявил в розыск депутата местного Собрания, главврача горбольницы № 2 Артема Черепанова, который ни разу не явился на заседания по своему уголовному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:24
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Якутске восьмилетний ребенок погиб на детской площадке

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Акции «Аэрофлота» снижались на 3% на фоне катастрофы SSJ 100

Акции авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов на Московской бирже снижались на 3,21%, до 94,28 руб. за бумагу.
Обновлено в 03:08
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Музыка

Нил Янг выпустит книгу о своей борьбе за качество звука

Как сообщает Rolling Stone, в ней артист будет рассуждать о цифровой музыке и своих попытках повысить качество звука.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное