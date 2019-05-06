Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро

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Происшествия Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.

Происшествия Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.

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Происшествия Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.

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