Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 06 мая в 03:00
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
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Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
Обновлено в 08:04
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»
Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Футбол
В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 15:10
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Политика
Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского
Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»
Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
Обновлено в 14:38
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»
Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком
«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Политика
Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44
Общество
Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Мино Райола отстранен от работы на три месяца
Агент Мино Райола и его брат Винченцо были отстранены от работы в качестве представителей футболистов.
Обновлено в 14:42
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38