Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 06 мая в 03:00

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
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Рубль днем умеренно растет к доллару и евро

ПРАЙМ06:22

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов 8 мая

Телеканал 360°08:06

Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 40 копеек и к евро — на 27

Банки.ру12:25

Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:07
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

Обновлено в 08:04
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»

Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Футбол

В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 15:10
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика

Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Политика

Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского

Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»

Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
Обновлено в 14:38
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес

Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком

«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Обновлено в 14:14
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Политика

Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Мино Райола отстранен от работы на три месяца

Агент Мино Райола и его брат Винченцо были отстранены от работы в качестве представителей футболистов.
Обновлено в 14:42
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
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