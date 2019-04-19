Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в пятницу, 19 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Манат продолжает расти к евро

Sputnik Азербайджан03:28

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:07

Курс евро по отношению к доллару США в 9:50 MSK 19 апреля повысился на 0.11%

АК&М02:54

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика

В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами

Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Политика

Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика

Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину

В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

Маркизио - о вылете «Ювентуса»: «Даже Роналду не может гарантировать трофеи»

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о вылете туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку

В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика

Первая партия товаров из Сирии отправилась в Крым

Обновлено в 05:11
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Лукашенко высказался за изменения в конституцию

«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина

Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Обновлено в 04:39
Интернет

Instagram может скрыть количество лайков под постами

Обновлено в 05:25
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Космос

Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году

Обновлено вчера в 18:58
Политика

Правительство Калмыкии ушло в отставку

Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, почему ушла из театра

Известная ведущая Наталья Самбурская рассказала, почему решила уйти из Московского драматического театре на Малой Бронной, где работала с 2008 года.
Обновлено в 05:02
Экономика

Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года

Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Политика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Компания Дерипаски может продать авиазавод в Самарской области

Корпорация "Русские машины" Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей самолетостроительного завода "Авиакор", заявил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского

Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Единоборства

UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Nissan опроверг информацию СМИ о сокращении производства

Японская компания Nissan Motor опровергла информацию о сокращении производства своих автомобилей на 15%, которую распространило японское издание Nikkei.
Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное