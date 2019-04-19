Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
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Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Политика
Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд
Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Маркизио - о вылете «Ювентуса»: «Даже Роналду не может гарантировать трофеи»
Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о вылете туринского "Ювентуса" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку
В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика
Первая партия товаров из Сирии отправилась в Крым
Обновлено в 05:11
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
Лукашенко высказался за изменения в конституцию
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Обновлено в 04:39
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Правительство Калмыкии ушло в отставку
Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, почему ушла из театра
Известная ведущая Наталья Самбурская рассказала, почему решила уйти из Московского драматического театре на Малой Бронной, где работала с 2008 года.
Обновлено в 05:02
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Компания Дерипаски может продать авиазавод в Самарской области
Корпорация "Русские машины" Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей самолетостроительного завода "Авиакор", заявил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Единоборства
UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге
Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Nissan опроверг информацию СМИ о сокращении производства
Японская компания Nissan Motor опровергла информацию о сокращении производства своих автомобилей на 15%, которую распространило японское издание Nikkei.
Обновлено в 07:42