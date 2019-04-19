Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в пятницу, 19 апреля, рубль снижается к доллару и евро.

Рубль снижается к доллару и евро

Политика В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.

Политика Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".

Происшествия Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Политика Лукашенко высказался за изменения в конституцию «Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.

Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.

Происшествия Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Правительство Калмыкии ушло в отставку Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Политика Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского» Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская рассказала, почему ушла из театра Известная ведущая Наталья Самбурская рассказала, почему решила уйти из Московского драматического театре на Малой Бронной, где работала с 2008 года.

Экономика Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Политика Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.

Армия и оружие Компания Дерипаски может продать авиазавод в Самарской области Корпорация "Русские машины" Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей самолетостроительного завода "Авиакор", заявил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Происшествия Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Единоборства UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.