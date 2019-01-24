Финансы
Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четвергаИнтерфакс 02:29
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
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Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
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В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
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Происшествия
Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери
Икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская» исчезла из Государственного исторического музея.
Обновлено в 04:43
Авто
Ford обновил пикап Ranger для Европы
Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Технологии
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Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
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Ширина трещины составляет около 1 сантиметра, длина - около 100 метров, сообщает ТАСС. Повреждение проходит через весь торговый зал.
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Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Интернет
Наличие устаревших программ на компьютере повышает риск вирусных атак
Большинство пользователей компьютеров на базе Windows рискует столкнуться с хакерскими атаками из-за того, что установленные на устройстве программы не были вовремя обновлены.
Обновлено в 02:06
Общество
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В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.
Обновлено вчера в 14:57
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"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Московской области задержан начальник ОМВД России по городскому округу Чехов по подозрению в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:06
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи»
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Авто
Geely назвала цены на обновленный кроссовер Emgrand X7
Сегодня российский офис Geely официально представил обновленный кроссовер Emgrand X7.
Обновлено вчера в 10:47
Технологии
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» решили развестись
Король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир
Ранее сообщалось, что горящее судно "Канди" в Черном море вблизи Керченского пролива снова начало дрейфовать, танкер медленно движется к берегу Крыма.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В администрации Нефтеюганска проходят обыски
Обновлено в 00:24
Политика
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора.
Обновлено в 02:02
Политика
Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы
Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:18
Технологии
С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков
Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
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Обновлено вчера в 19:53
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в многоэтажке
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме.
Обновлено в 02:03
Общество
Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права
Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.
Обновлено в 04:21
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
Электричка Пушкино-Москва встала из-за сильного мороза
В пресс-службе МЖД сообщили "Российской газете", что в 6:30 в Подмосковье встала электричка Пушкино- Москва.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Спасатели возобновили поиски самолета, на котором летел Сала
Полиция острова Гернси в четверг с наступлением рассвета возобновила операцию по поиску самолета, на котором находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.
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