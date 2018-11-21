По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов доллар подешевел на 14 копеек – до 66 рублей 02 копеек. Курс евро снизился на 4 копейки. Сейчас единица европейской валюты торгуется по 75 рублей 20 копеек.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте биржевых торгов

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