Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:33
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Культура
Мамонов сообщил о своем состоянии после инфаркта
Накануне, 25 августа, жена музыканта Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Обновлено в 03:22
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Обновлено в 02:28
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Политика
«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК
Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Обновлено в 02:41
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Технологии
Команда «Гида по сибирской кухне» наградила участников второго выпуска
Команда Гида по сибирской кухне посетила каждый ресторан, который представил блюдо в новом выпуске.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Экономика
Минпромторг проводит санкцопрос
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия
В США произошел взрыв газа в торговом центре
В США произошел взрыв газа в торговом центре. В результате происшествия обрушилась часть конструкций и повреждены провода электропередач.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию протеста
В начале августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых за участие в акции 27 июля с сыном.
Обновлено в 03:28
Политика
В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа
Обновлено вчера в 06:54
Хоккей
Алексей Терещенко покинул минское «Динамо»
Нападающий Алексей Терещенко покинул минское «Динамо», где находился на пробном контракте.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области
Грузовик Volvo с полуприцепом и автомобиль Honda Accord столкнулись на трассе в Саратовской области, погибли два человека, ребенок госпитализирован.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23