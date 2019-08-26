Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:33
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
Обновлено вчера в 15:35
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Космос
Стыковке «Союза МС-14» помешал просроченный «Курс»
Неудачную стыковку космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту к Международной космической станции (МКС) можно объяснить неполадками системы взаимных измерений «Курс», которая давно отработала свой гарантийный срок в три года.
Обновлено в 04:07
Экономика
Бизнес-акселератор инновационных проектов откроют в Томске
Набор участников проекта уже стартовал. Начинающие предприниматели, создатели местных стартапов, получили право заниматься бесплатно.
Обновлено в 04:37
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Космос
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Политика
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Литве задержали двух российских пограничников
В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
Обновлено в 03:19
Технологии
Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов
Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
Обновлено в 03:05
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Обновлено в 03:54
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин
Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая сообщил в конце прошлой недели, что китайские власти в ответ на действия США поднимут с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на сумму 75 млрд долларов.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 полицейских
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Трехлетнего ребенка ударило током в центральном парке Уфы
Удар током получил трехлетний ребенок в центральном парке Уфы, 25 августа сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы.
Обновлено в 00:37
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Политика
Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
Обновлено в 04:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.
Обновлено в 03:20