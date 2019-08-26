Финансы
ИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Космос
Центр космической связи под Симферополем восстановят
Речь идет о пунктах «Медвежьи Озера» в Подмосковье, «Калязин» под Тверью и «Школьное» в Симферопольском районе.
Известия 10:11
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.
РЕН ТВ 09:30
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями в Чечне
Ридус вчера в 14:10
Армия и оружие
Армия США выбирает перспективный десантируемый внедорожник
Военное обозрение 10:14
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Экономика
Доверие бизнеса к экономике Германии в августе упало сильнее прогнозов
Индекс упал до самой низкой отметки с ноября 2012 года.
Финмаркет 04:36
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Происшествия
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе
На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38