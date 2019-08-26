Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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