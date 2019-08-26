Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:33
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Обновлено в 03:54
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 04:52
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Общество
В работе «Сбербанка онлайн» произошел сбой
По данным сервиса мониторинга работы популярных интернет-сайтов Downdetector, 26 августа около 11 часов дня произошел сбой сервиса «Сбербанк онлайн».
Обновлено в 04:02
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Политика
В Грузии объявлена туристическая тревога
После отмены авиасообщения с РФ правительство спасает курортный бизнес Власти Грузии запустили масштабную кампанию по поддержке предпринимателей, пострадавших от отмены прямого авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Политика
Богдан ответил всем, кто остался недоволен его поездкой в Сен-Тропе
В День независимости Украины, 24 августа, Богдан отсутствовал на официальных праздничных торжествах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции
В ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами в Гонконге пострадали 15 правоохранителей, почти 30 человек задержаны, сообщается в релизе полиции.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 05:00
Политика
Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину
Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от ангольского лидера Жоау Лоуренсу президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 05:27
Экономика
Россияне с начала года заплатили 245 млн рублей налогов авансом
Россияне с начала года заплатили авансом 245 млн рублей налогов, сообщает РГ со ссылкой на сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 04:12
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Кино
Тодд Филлипс опубликовал шесть тизеров «Джокера»
Обновлено в 03:09
Авто
В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко
Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска заявила, что у нее появится ребенок от мужа, который в феврале покончил с собой.
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено 23 августа в 01:24
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
Обновлено в 05:39