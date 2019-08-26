Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:34

Рубль слегка снижается к доллару, но укрепляется к евро на фоне противоречивых внешних сигналов

Финмаркет13:21

Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Национальная служба новостей13:27

Рубль в ходе торгов слегка укрепляется к доллару и евро

Росбалт04:16

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Интерфакс03:33

Курс рубля вырос

Московский Комсомолец03:13
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Общество

В Тамбове умер старейший подводник России

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика

СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
РБК 16:29
Космос

Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета

Вечерний курьер 16:58
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Музыка

Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Хоккей

Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия

Мужчина упал на пути станции метро «Ховрино»

Мужчина выжил после падения с платформы на пути станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии.
Москва 24 16:28
Общество

Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия

В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия

Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке

Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Происшествия

ДТП с участием шести машин произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

ТАСС 17:15
Происшествия

Момент падения самолета ВВС Испании в Средиземное море попал на видео

ТК Звезда 05:46
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика

Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»

Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
URA.Ru 16:22
Армия и оружие

Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале

На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Происшествия

Пожар в монастыре в центре Москвы потушили

Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Политика

Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона

Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Экономика

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
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