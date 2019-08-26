Финансы
ИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Общество
В Тамбове умер старейший подводник России
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика
СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Белоруссию, пишет Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства.
РБК 16:29
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Хоккей
Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия
Мужчина упал на пути станции метро «Ховрино»
Мужчина выжил после падения с платформы на пути станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии.
Москва 24 16:28
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»
Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
URA.Ru 16:22
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон.
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53