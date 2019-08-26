Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро на противоречивых сигналах

Интерфакс13:21

Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:34

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:11

ЦБ повысил на 27 августа курс доллара до 65,97 рубля

ТАСС05:46

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Курс рубля вырос

Московский Комсомолец03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 20:00, Ашберн
Экономика

Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика

Волкер не нашел угроз свободе слова на Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине.
Известия 16:59
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК 16:24
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости 08:05
Футбол

Селихов покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна

Metaratings вчера в 15:30
Общество

Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой

Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Экономика

Быстрые платежи обзаведутся деньгами

В СБП появится опция переводов наличными Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными.
Коммерсантъ 18:58
Наука

Скорость вымирания видов растений на Земле увеличилась в 350 раз

Faktom вчера в 09:11
Футбол

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВ 14:28
Шоу-бизнес

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает певица Земфира. Ей исполнилось 43 ода, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Известия 13:56
Политика

В Сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.
Известия 19:47
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Энергетика

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин

Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%.
Московский Комсомолец 11:02
Политика

Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Политика

40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии

Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Финансы

Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Армия и оружие

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла

Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета 07:39
Политика

Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
RT на русском 19:15
Технологии

Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику

Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Вести Подмосковья 01:15
Общество

Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 623 см

Московский Комсомолец вчера в 20:01
Происшествия

Аэропорт «Жуковский» создаст дополнительный контур защиты от птиц

Интерфакс 08:40
Финансы

Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая

На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Коммерсантъ 02:28
Авто

Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Общество

Супруги из Британии нашли клад на ферме

Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное