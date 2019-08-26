Финансы

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРубль снизился к доллару и укрепился к евро

Итогом основной валютной сессии 26 августа стало небольшое снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Об этом сообщает Банки.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.
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Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

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