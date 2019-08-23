Финансы
Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торговВести.Финанс 03:20
Доллар немного вырос, евро чуть снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль незначительно измнился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти
Финмаркетвчера в 13:05
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ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
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Стала известна дата выхода экранизации «Метро 2033» от ТНТ
Экранизация «Метро 2033» выйдет в прокат 1 января 2022 года. Об этом объявил автор одноимённого романа Дмитрий Глуховский в Instagram.
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Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
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Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
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Происшествия
Следовавший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Обновлено вчера в 19:43
Гаджеты
Google рассказал о новой версии Android
Компания Google объявила, что решила отказаться от названий десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 12:47
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В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Обновлено вчера в 20:40
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Чалов советовался с Головиным по поводу трансфера в Англию
Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что спрашивал совета по поводу переезда в иностранный чемпионат у бывшего партнера по армейской команде Александра Головина.
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Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Политика
Москалькова на один день прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге
Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Lamborghini представила тизер неизвестной модели
Компания Lamborghini распространила тизер, на котором изображена неизвестная модель.
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп призвал Россию «вступить в битву» в Афганистане
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Обновлено 21 августа в 18:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
Waymo опубликовала большой датасет для обучения беспилотных автомобилей
Компания Waymo опубликовала большой датасет, предназначенный для обучения алгоритмов беспилотных автомобилей.
Обновлено 21 августа в 11:45
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
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Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:47
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
«Гранада» – «Севилья»: прогноз на матч 2-го тура Примеры
Единственное поражение случилось, кстати, в поединке против «Гранады». В стартовом туре команде в соперники достался «Эспаньол».
Обновлено 20 августа в 18:09
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«Союз-2.1а» совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года
Обновлено в 03:57
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16