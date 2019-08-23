Финансы

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торговВести.Финанс 03:20

3 фото
Доллар немного вырос, евро чуть снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль незначительно измнился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти

Финмаркетвчера в 13:05

ИАЦ «Альпари»: Рубль может ещё немного подрасти

SIA.ru02:48

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:20

Курс доллара: рубль ждет важное событие

Expert.ru00:55

Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро

Интерфакс03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Обновлено вчера в 21:21
Кино

Стала известна дата выхода экранизации «Метро 2033» от ТНТ

Экранизация «Метро 2033» выйдет в прокат 1 января 2022 года. Об этом объявил автор одноимённого романа Дмитрий Глуховский в Instagram.
Обновлено в 04:22
Культура

В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено вчера в 20:31
Здоровье

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

Следовавший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Обновлено вчера в 19:43
Гаджеты

Google рассказал о новой версии Android

Компания Google объявила, что решила отказаться от названий десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек

Обновлено вчера в 20:40
Футбол

Чалов советовался с Головиным по поводу трансфера в Англию

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что спрашивал совета по поводу переезда в иностранный чемпионат у бывшего партнера по армейской команде Александра Головина.
Обновлено в 04:40
Транспорт

Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Политика

Москалькова на один день прилетела в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге

Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
Обновлено вчера в 11:27
Авто

Lamborghini представила тизер неизвестной модели

Компания Lamborghini распространила тизер, на котором изображена неизвестная модель.
Обновлено в 04:33
Политика

Трамп призвал Россию «вступить в битву» в Афганистане

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
Обновлено 21 августа в 18:55
Шоу-бизнес

Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Наука

Waymo опубликовала большой датасет для обучения беспилотных автомобилей

Компания Waymo опубликовала большой датасет, предназначенный для обучения алгоритмов беспилотных автомобилей.
Обновлено 21 августа в 11:45
Происшествия

В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами

После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию

Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Найденную в лесу под Нижним Новгородом девочку перевели из реанимации

Обновлено в 04:07
Музыка

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика

Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Обновлено в 04:00
Происшествия

Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью

Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи

Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:47
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Футбол

«Гранада» – «Севилья»: прогноз на матч 2-го тура Примеры

Единственное поражение случилось, кстати, в поединке против «Гранады». В стартовом туре команде в соперники достался «Эспаньол».
Обновлено 20 августа в 18:09
Космос

«Союз-2.1а» совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года

Обновлено в 03:57
Общество

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

Где чиновники получают меньше всего Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное