Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евроИнтерфакс 03:19
Доллар слегка подрос, а евро немного снизился на Московской бирже в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
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Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
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Хоккей
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Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
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Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
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Политика
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В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
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Происшествия
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Армия и оружие
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Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану стало плохо в суде
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Технологии
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Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
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В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18