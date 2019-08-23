Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.

Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евро

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