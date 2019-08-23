Финансы

Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21

Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.
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Доллар превысил 65,6 рубля

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Курс рубля умеренно растет к доллару и евро

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Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евро

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Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро

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Рубль в ходе торгов проседает к доллару, но выигрывает у евро

Росбалт04:14

Рубль растёт к евро

RT на русском03:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика

В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города на Камчатке

На Камчатке в городе Елизово сотрудники полиции прогнал с улицы медведицу с тремя медвежатами.
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Единоборства

Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO

Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Политика

Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Политика

Лукашенко заявил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Состояние пострадавших при пожаре в Петербурге оценивается как тяжёлое

Пострадавшие в результате пожара в промышленной зоне в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 05:01
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Обновлено в 04:49
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Пропавшая в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой

Пятилетний ребёнок, заблудившийся 18 августа у села Степановка Нижегородской области, найден живым на четвёртые сутки поиска.
Обновлено вчера в 00:29
Киберспорт

Snapfire станет новым героем Dota 2

Обновлено в 05:35
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 02:36
Происшествия

У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Прокуратура обязала Братскую райбольницу обеспечить детей-диабетиков тест-полосками

Установлено, что в Братской районной больнице на учете с заболеванием сахарный диабет состоят 14 детей-инвалидов, которым рекомендован контроль гликемии.
Обновлено в 05:30
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Космос

NASA дало прогноз, может ли Солнце превратиться в черную дыру

Обновлено в 05:51
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Общество

Сокращение рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
Обновлено в 04:43
Политика

The Guardian назвала Крым российским

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Кино

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Происшествия

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Следствие просит заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева

Следственный комитет России попросил заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 05:40
Технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляется на Чукотку

Обновлено в 05:49
Футбол

У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Авто

Раскрыта стоимость седана Aurus

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan S600 стартует с 18 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь

В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 05:46
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