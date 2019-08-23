Финансы
Биржевой курс рубля укрепляется к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Доллар подешевел на 4 копейки, до 65,56 рубля, в начале торгов Московской биржи утром 23 августа. Курс евро расчетами «завтра» на 10:06 снизился на 10 копеек – до 72,58 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45 % – до 60,19 доллара за баррель.
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Политика
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Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
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У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Прокуратура обязала Братскую райбольницу обеспечить детей-диабетиков тест-полосками
Установлено, что в Братской районной больнице на учете с заболеванием сахарный диабет состоят 14 детей-инвалидов, которым рекомендован контроль гликемии.
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Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
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Обновлено в 04:13
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
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Почти половина россиян поддерживает инициативу по сокращению рабочей недели, сообщает портал по поиску работы SuperJob.
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Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
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ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
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У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
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Авто
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Розничная стоимость Aurus Senat Sedan S600 стартует с 18 млн рублей.
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Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь
В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 05:46