Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного укрепления накануне.

Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

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