Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста наканунеИнтерфакс вчера в 03:32
Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного укрепления накануне.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры
Обновлено в 09:37
Политика
Лидеры ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Для реабилитации в клинике Кокорина выпустили из СИЗО
Нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Климкин выступил против федерализации Украины
"По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины", - заявил Климкин в интервью изданию Liga.net, добавив, что "придется идти на компромиссы, и некоторые из этих компромиссов будут сложными".
Обновлено в 08:09
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Музыка
Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России
Обновлено в 07:44
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Общество
Реальные цифры смертности есть только в моргах — эксперт
Комментируя цифры смертности в России, озвученные накануне вице-премьером Татьяной Голиковой, Белозеров сообщил, что регионы публикуют данные, которые намного ниже тех, которые есть в моргах у специалистов.
Обновлено в 06:59
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон умер в 105 лет
Аниматор студии Walt Disney Pictures, создатель большеухого слоненка Дамбо Милтон Квон умер в США. Художнику и актеру было 105 лет.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»
Защитник «Бордо» Жюль Кунде стал игроком «Севильи».
Обновлено в 09:58
Футбол
«Лион» подписал хавбека «Лилля» Мендеса
Бразильский полузащитник Тьяго Мендес перешел из «Лилля» в «Лион». Соглашение с футболистом рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Интернет
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Sodin внедряется в Windows и требует выкуп в биткоинах
Программа, получившая название Sodin, требует выкуп в биткоинах, эквивалентный сумме 2,5 тыс. долларов США.Эксперты предполагают, что Sodin продается на черном рынке.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
ГИБДД займётся Пугачёвой после инцидента на Рижском вокзале
История с выездом автомобиля Аллы Пугачёвой на перрон Рижского вокзала получила продолжение.
Обновлено в 07:33
Футбол
Кудряшов тренируется с «Торпедо»
Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Авто
Компания BMW показала кроссовер X6 нового поколения
Знаменитый автопроизводитель BMW официально представил кроссовер X6 третьего поколения с новой линейкой двигателей.
Обновлено в 03:06
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01