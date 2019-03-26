Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в средуИнтерфакс 03:22
Евро вырос до 72,62 руб./EUR1 (+2,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,12 рубля. Доллар при этом оказался на 27,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,42 копейки выше официального курса.
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