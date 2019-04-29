Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:29
Евро вырос до 72,22 руб. (+4,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,96 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,11 рубля. Доллар при этом оказался на 4,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,93 копейки выше официального курса.
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Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Обновлено в 06:59
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Футбол
Максим Кузнецов – о назначении Знарка в «Спартак»: Многое будет зависеть от возможностей клуба
Считаю, что это «Спартак» можно ставить на одну ступень с ЦСКА, СКА, «Ак Барсом» и так далее, – сказал Кузнецов.
Обновлено в 08:04
Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
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Обновлено в 08:32
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA начала поиск потенциальных партнеров Opel в России в рамках возвращения немецкого бренда в нашу страну в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии
Обновлено 26 апреля в 09:30
Политика
Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
Обновлено в 08:13
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Минобороны Финляндии модернизировало свои «калашниковы» - RK 62М
Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу финского военного ведомства, первые партии модернизированных автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.
Обновлено в 08:50
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Политика
Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев
Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
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Музыка
Гарри Топор и The Hatters выпустили клип «Мир не проснётся»
Петербургский рэпер Гарри Топор представил видео на трек «Мир не проснётся», записанный совместно с группой The Hatters.
Обновлено в 05:46
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Космос
NASA испытывает в космосе робопчел
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13