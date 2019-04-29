Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:29
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»
Обновлено в 15:30
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить длительность рабочего времени зимой для повышения КПД (коэффициент полезного действия) населения.
Обновлено в 00:19
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Кино
На российские экраны сегодня выходит картина «Мстители: Финал»
Обновлено вчера в 17:04
Космос
Космические корабли могут оснастить «габаритными огнями»
Обновлено в 06:43
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Оставившего семью Аршавина застали с двумя девушками
Футболиста Андрея Аршавина застали в компании двух девушек посетители петербургского кафе.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Транспорт будущего на улицах столицы: 5 мифов об электробусе
В прошлом году на столичные улицы вышел новый вид транспорта — электробус.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Космос
Астрономы: Катастрофа на Земле может случиться из-за пятна на Солнце
Обновлено вчера в 19:35
Технологии
Тайвань берется за разработку технологий для сетей 6G
Хотя еще только-только началось внедрение сетей 5G, министерство науки и технологий Тайваня (MOST) активно ищет исследовательские проекты B5G (beyond 5G) и 6G, рассчитывая к 2030 году удовлетворить потребности в новых технологиях.
Обновлено в 18:08
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон, известный по фильму «Двойной форсаж», скончался в Лос-Анджелесе на 52 году жизни.
Обновлено в 17:49
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01
Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Обновлено в 16:17
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41