Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:29

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

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