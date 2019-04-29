Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:25

Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов

Технологии Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети» "Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Происшествия В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали В Волховском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.

Наука «Организация национальной подписки — это вчерашний день» Открытый доступ предполагает размещение научных статей в репозиториях и журналах, которые не берут денег за подписку и сохраняют права на публикацию за авторами.

Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.

Финансы Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13% С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Культура Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе» Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Энергетика Россия и Армения согласуют схему газоснабжения Армении до 2030 года Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что армянская сторона считает целесообразным отказ от ежегодного фиксирования цены на российский газ.

Политика Президент Туркмении зачитал рэп про коня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.

Транспорт Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.

Экономика В России ограничили отправку денег в ряд стран мира В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.

Шоу-бизнес Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети» На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.

Экономика Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Культура «Голос Ÿн» собирает в Хакасии исполнителей из нескольких регионов В большом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева в столице Хакасии 12 мая ровно в полдень стартует V Открытый Республиканский детско-юношеский конкурс национальной эстрадной песни «Голос Ÿн».

Экономика Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.

Гаджеты HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году В прошлом году, напомним, HTC представила так называемый блокчейн-смартфон Exodus 1. В этом аппарате для хранения криптоключей и персональных пользовательских данных служит специальная область, недоступная операционной системе Android.

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.