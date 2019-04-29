Финансы

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:25

Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.
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Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:29

Рубль находится в разнонаправленной динамике к доллару и евро

Банки.ру03:28

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегодня03:25

Рубль в начале дня мало меняется к доллару и евро

ПРАЙМ03:17

Рубль незначительно вырос по отношению к доллару

Газета.Ru03:16

Рубль немного снизился при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:26
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Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Обновлено в 02:19
Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали

В Волховском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы.
Обновлено в 01:31
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
Обновлено в 03:34
Наука

«Организация национальной подписки — это вчерашний день»

Открытый доступ предполагает размещение научных статей в репозиториях и журналах, которые не берут денег за подписку и сохраняют права на публикацию за авторами.
Обновлено 26 апреля в 14:23
Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Обновлено вчера в 14:04
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 01:47
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Энергетика

Россия и Армения согласуют схему газоснабжения Армении до 2030 года

Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что армянская сторона считает целесообразным отказ от ежегодного фиксирования цены на российский газ.
Обновлено в 02:58
Политика

Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года

С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Культура

«Голос Ÿн» собирает в Хакасии исполнителей из нескольких регионов

В большом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева в столице Хакасии 12 мая ровно в полдень стартует V Открытый Республиканский детско-юношеский конкурс национальной эстрадной песни «Голос Ÿн».
Обновлено в 03:15
Экономика

Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок

С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году

В прошлом году, напомним, HTC представила так называемый блокчейн-смартфон Exodus 1. В этом аппарате для хранения криптоключей и персональных пользовательских данных служит специальная область, недоступная операционной системе Android.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Музыка

Дочь Алсу выиграла детский «Голос»

Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
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