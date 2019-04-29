Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:25
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля. Курс евро расчетами «завтра» на 10.08 мск тоже почти не изменился, увеличившись лишь на 4 копейки – до 72,21 рубля.
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Происшествия
МакSим рассказала о страшном ДТП
Обновлено в 02:19
Технологии
Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В массовом ДТП в Ленобласти один человек погиб, пятеро пострадали
В Волховском районе Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, пятеро госпитализированы.
Обновлено в 01:31
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое
В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
Обновлено в 03:34
Наука
«Организация национальной подписки — это вчерашний день»
Открытый доступ предполагает размещение научных статей в репозиториях и журналах, которые не берут денег за подписку и сохраняют права на публикацию за авторами.
Обновлено 26 апреля в 14:23
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено вчера в 14:04
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 01:47
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
Обновлено в 01:52
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
Россия и Армения согласуют схему газоснабжения Армении до 2030 года
Вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что армянская сторона считает целесообразным отказ от ежегодного фиксирования цены на российский газ.
Обновлено в 02:58
Политика
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года
С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»
На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Культура
«Голос Ÿн» собирает в Хакасии исполнителей из нескольких регионов
В большом зале Центра культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева в столице Хакасии 12 мая ровно в полдень стартует V Открытый Республиканский детско-юношеский конкурс национальной эстрадной песни «Голос Ÿн».
Обновлено в 03:15
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок
С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году
В прошлом году, напомним, HTC представила так называемый блокчейн-смартфон Exodus 1. В этом аппарате для хранения криптоключей и персональных пользовательских данных служит специальная область, недоступная операционной системе Android.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Музыка
Дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18