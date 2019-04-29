Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:29
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Кормухина отрицает, что била ушедшую в монастырь певицу
Обновлено в 08:29
Футбол
«Крылья Советов» рассчитались с Тихоновым
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали тренеров на новый сезон
Обновлено в 12:49
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения
В китайский порт Циндао, где 23 апреля проходил военно-морской парад в честь 70-летия ВМС НОАК, прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским крейсером "Варяг".
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Обновлено в 12:06
Кино
«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам
Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено в 01:13
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Владимир Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин наградил пятерых россиян медалями «Герой Труда РФ» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 08:07
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Авто
Начало продаж автомобилей Aurus откладывается
Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.
Обновлено в 05:39
Авто
Автомобили Jaguar и Land Rover смогут зарабатывать криптовалюту
Jaguar Land Rover приступил к испытаниям новой технологии, которая позволит водителям автомобилей зарабатывать криптовалюту и совершать платежи во время поездок.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны
В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.
Обновлено в 11:58
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине.
Обновлено в 00:25
Экономика
«ЮТэйр» в 2018 году получил 22 млрд рублей чистого убытка
Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.
Обновлено в 12:35
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Культура
Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку
«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:57