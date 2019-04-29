Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельникИнтерфакс 03:29
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия
Ростовчане спасли двоих детей от избивавшей их матери
Обновлено в 05:40
Политика
В Норвегии нашли российскую «военную белуху»
Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Политика
Треть россиян считают победу Зеленского на Украине выгодной для России
Почти треть россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко, выяснил «Левада-центр».
Обновлено вчера в 16:17
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Спорт
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
Общество
Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году
«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Футбол
Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в столичном футбольном клубе.
Обновлено в 06:29
Авто
Новый Tesla Roadster получит самый большой запас хода
По заявлению Илона Маска, новое поколение Tesla Roadster получит самый большой запас хода, когда-либо существовавший до этого у электрокаров.
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.
Обновлено в 03:54
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Транспорт
МИД предупредил о забастовке сотрудников авиакомпаний в Италии
МИД России предупреждает о том, что 3 мая в Италии пройдет забастовка сотрудников авиакомпаний «Air Italy» и «Alitalia» и о том, что в расписании могут быть как отмены рейсов, так и их задержки.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
В беседе со «Sputnik Казахстан» молодой человек признался, что для него многое изменилось.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса
Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19