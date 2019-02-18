Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов понедельникаИнтерфакс 02:28

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка понижается к доллару и евро на старте торгов понедельника после роста по итогам пятницы.

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

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