Рубль снизился к доллару и евроГазета.Ru 02:21

На открытии торгов рубль незначительно снизился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снизился к доллару и евро

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