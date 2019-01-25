Финансы
Рубль снижается к евро на открытии торговГазета.Ru 02:19
На открытии торгов рубль практически не меняется к доллару и незначительно снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно данным на 10.06 мск, курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1 коп. и составил 65,79 руб.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Россия зафиксировала массовые маневры американских военных спутников
Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP с целью инспекции других военных аппаратов.
Обновлено в 19:48
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось
Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено в 22:15
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Происшествия
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, задержанный в Магнитогорске 16 января, пожаловался на пытки со стороны полицейских.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп подписал законопроект о приостановке рекордного шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля, сообщили в субботу, 26 января, в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 21:47
Политика
Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золотых слитков на $1,2 млрд
Банк Англии не удовлетворит просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 21:02
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США
Обновлено в 21:37
Политика
Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться
Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Обновлено в 10:00
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Экономика
Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя
Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Обновлено в 21:52
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Обновлено в 13:07
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в жилом доме в Москве
Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время ликвидации пожара в многоэтажном жилом доме в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
Обновлено в 13:05