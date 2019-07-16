Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс вчера в 03:20
Евро вырос до 71,047 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,98 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,61 рубля. Доллар при этом оказался на 2,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,86 копейки выше официального курса.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
Обновлено в 16:03
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Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Политика
Додон рассказал о принципе нейтралитета Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала Accent рассказал, что принцип нейтралитета Кишинева заложен в Конституции, потому молдавское государство не собирается вступать в НАТО без согласия Партии социалистов.
Обновлено в 15:13
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
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Футбол
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Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Матиас Краневиттер сообщил, что недоволен количеством игрового времени и заинтересован в том, чтобы покинуть команду.
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Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией
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Обновлено в 15:14
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Культура
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено в 14:51
Игры
Tetris Effect выйдет на ПК 23 июля
Tetris Effect выйдет на ПК 23 июля, предзаказ уже открыт (обойдется игра в ₽719).
Обновлено в 12:10
Политика
Во Франции министр подал в отставку из-за фото обедов с лобстерами
Министр экологических преобразований, экс-председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи уволился после публикации о его роскошных обедах за счет бюджета.
Обновлено в 10:10
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
Венгрия ожидает визита Путина в октябре
Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября, сообщает газета Nepszava со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:57
Политика
В США арестовали экс-президента Перу
Бывший президент Перу Алехандро Толедо Манрике арестован в США по ордеру на экстрадицию. Запрос на экстрадицию сделала прокуратура Перу.
Обновлено в 15:46
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Стас Пьеха и Ольга Ломакина снова намекнули на роман
Еще в прошлом году Стасу Пьехе стали приписывать роман с участницей реалити-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
Обновлено в 08:08
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:42
Политика
В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора
В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08