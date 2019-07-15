Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Обновлено в 01:46
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимстве в России
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли-рейд «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу в ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:38
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Хоккеист Александр Овечкин подарил родителям отару элитных овец
Хоккеист подарил родителям элитных фроловских овец и участок в 40 соток рядом с их домом в Подмосковье.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено вчера в 01:48
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Оюб Титиев перешёл на работу в московский офис организации «Мемориал»
Бывший руководитель отделения правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев перешёл на работу в московский офис организации.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на сходке воров в законе в Подмосковье
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Гаджеты
Графические адаптеры AMD Arcturus ожидаются уже в конце месяца
Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).
Обновлено в 01:20
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России
По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Политика
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва освободит задержанных в Керченском проливе моряков в случае, если Киев обяжется обеспечить их участие в судебном процессе.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры
Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 00:44