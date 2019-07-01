Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро

Банки.ру12:19

Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.ру03:12

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,71 рубля

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Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль растёт к доллару

RT на русском03:03

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфакс03:18

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 16 июля

Экономика сегодня03:11
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Политика

В Раде предложили отменить закон о госязыке

Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Экономика

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

Обновлено в 12:02
Политика

Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 07:36
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

Обновлено в 10:48
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Обновлено в 06:16
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество

Водяной смерч в Сочи попал на видео

Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика

Бывший федеральный канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

Кристиан Керн занимал пост федерального канцлера Австрии с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.
Обновлено в 10:45
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench

Обновлено в 10:06
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке

Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Транспорт

Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу

Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.
Обновлено в 08:30
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ

Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30
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