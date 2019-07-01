Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Политика
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
Обновлено в 09:42
Экономика
Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%
Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Уфолог оценил планы штурма Зоны 51
Обновлено в 12:02
Политика
Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.
Обновлено в 12:21
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 07:36
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
Обновлено в 10:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:28
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика
Бывший федеральный канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Кристиан Керн занимал пост федерального канцлера Австрии с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.
Обновлено в 10:45
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench
Обновлено в 10:06
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Транспорт
Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу
Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.
Обновлено в 08:30
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ
Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 06:30