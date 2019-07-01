Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Политика В Раде предложили отменить закон о госязыке Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.

Экономика Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8% Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Шоу-бизнес Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.

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Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Политика Соболь и Жданову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким известным оппозиционерам.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Водяной смерч в Сочи попал на видео Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля.

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Политика В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

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Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Транспорт Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.

Армия и оружие Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Общество В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».