Финансы
Рубль слегка снижается в отсутствие внешних сигналовПРАЙМ вчера в 03:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:05, Вашингтон
Происшествия
Бывшие муж и жена из Свердловской области убили и расчленили человека
В Свердловской области экс-супруги подозреваются в зверском убийстве человека.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Перед заседанием по делу главы местного «Яблока» в реутовском суде избили и задержали слушателей
В здании Реутовского городского суда задержали нескольких посетителей, которые пришли на заседание к главе местного отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 05:48
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ
Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Обновлено в 05:05
Хоккей
КХЛ. «Локомотив» объявил о подписании Рэтти
26-летний Рэтти подписал однолетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян
«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.
Обновлено в 05:31
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Жителям Зауралья напомнили, как защититься от жары
Специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили местным жителям, как вести себя в о время жары.
Обновлено в 03:30
Политика
В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины
В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в аварии на трассе «Таврида»
В результате ДТП на 73-м километре трассы «Таврида» погибли женщина и двое детей.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контракте
Голкипер и многолетний лидер московского "Локомотива" Маринато Гилерме, вероятнее всего, покинет клуб по истечении контракта.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 25
За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Министр экономразвития России поедет из Москвы в Тольятти на Lada XRay
Министр экономического развития России Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти, где базируется АвтоВАЗ, за рулем автомобиля Lada XRay.
Обновлено в 03:29
Политика
Почти 70% украинцев поддерживают Зеленского и критикуют Порошенко
Опрос показал, что большинство жителей Украины положительно оценивают работу Владимира Зеленского на посту президента.
Обновлено в 05:37
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29