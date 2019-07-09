Финансы

Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торговВести.Финанс 03:25

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Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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