Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торгов

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