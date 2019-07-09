Финансы
Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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67 детей отравились в приморском детском лагере
Массовая вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском лагере. В результате в больницу попали 67 детей и двое взрослых, сообщает СК.
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Алена Водонаева высмеяла фирменный шпагат Анастасии Волочковой
Ведущая Алёна Водонаева во время своего интервью высмеяла фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой.
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Учёные узнали, какая группа крови у прирождённых начальников
Японские учёные в ходе исследования определили группу крови у прирождённых руководителей и творческих личностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24.Специалисты выяснили, что руководители и начальники обычно имеют первую группу крови, творческие и креативные личности – третью, а обладатели четвертой считаются самыми уравновешенными.
Обновлено 07 июля в 06:21
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Происшествия
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В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
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Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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В России могут появиться турбоперекрёстки
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 20:08
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Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.
Обновлено в 03:58
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск «скорой»
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании создание помех врачам «скорой помощи», направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
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Экономика
«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга
«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и «Мосэнерго» друг с другом через сделки купли-продажи.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400
Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Технологии
Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги
Вирус-троянец Panda в прошедшие выходные совершил мощную атаку на портал Московской кольцевой железной дороги, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
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Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
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Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone
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Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
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Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.
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Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
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Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
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Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
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Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром
"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
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