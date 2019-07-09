Финансы
Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Пообещали - забыли Любопытно, что 9 июля одновременно с заявлениями о китайском кредите президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался, что в переговорах об интеграции с Россией со стороны Москвы звучат одни обещания.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено вчера в 15:57
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено 08 июля в 15:24
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью
Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Спустя 55 лет в очереди бурятке отказали в жилье
Прокуратура Бурятии проинформировала о том, что власти Улан-Удэ отказали женщине, которая стояла в очереди на жилье на протяжении 55 лет.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Названы главные способы кражи денег со счетов россиян
Злоумышленники получают от доверчивых клиентов их личные данные и коды доступа, а потом выводят все средства со счетов.
Обновлено вчера в 04:39
Экономика
В Зауралье откроют крупные производства «молочки» и комбикормов
2 проекта откроют на территории опережающего развития «Катайск», сообщили в пресс-службе губернатора.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
Apple улучшила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro
Компания Apple в преддверии очередного учебного сезона обновила портативные компьютеры MacBook Air и MacBook Pro, которые пользуются весьма высокой популярностью среди студентов вузов.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака
Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16